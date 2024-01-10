Певец Шарлот отправил покаянное письмо патриарху Кириллу

Певец Эдуард Шарлот написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором покаялся в содеянном и извинился. Об этом сообщил РИА Новости отец артиста Валерий Шарлот.

По словам мужчины, его сын считает свои действия "некоторым помутнением" и извиняется перед патриархом, "тем более, что он крещеный".

Напомним, в ноябре прошлого года певец прилетел из Еревана в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, где его встретил наряд полиции. Сейчас Шарлот находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело после видеоролика с сожжением паспорта гражданина России. Также артист стал фигурантом трех уголовных дел: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Поводом для возбуждения дел стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы"; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.

Ранее 25-летний исполнитель песни "Щека на щеку" отличился организацией своих фейковых похорон, а также заявлениями о том, что он больше не считает себя гражданином РФ и собирается уехать в Киев.