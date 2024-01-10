В Ишиме задержан предполагаемый убийца-расчленитель

В Ишиме задержан предполагаемый убийца-расчленитель, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В новогодние праздники сотрудники мусоросортировочного завода обнаружили расчлененное тело женщины. Подозреваемым в убийстве стал мужчина 1958 года рождения. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

По версии следствия, днем 27 декабря обвиняемый в подвале многоэтажного жилого лома убил свою знакомую, с которой у него возник конфликт. Чтобы скрыть следы преступления мужчина выкинул останки в мусорные баки.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.