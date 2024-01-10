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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Радужном полицейские возбудили уголовное дело из-за нападения на участника СВО и его жену

Полицейские Радужного возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту нападения на жену участника специальной военной операции в одном из ночных клубов города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Заявление в полицию поступило 1 января. Посетитель ночного клуба избил 43-летнюю жительницу города, нанеся ей не менее двух ударов руками и ногами.

"Полицейские назначили необходимые экспертизы и в кратчайшие сроки установили местонахождение злоумышленника, им оказался 31-летний местный житель", - говорится в сообщении.

В полиции не сообщают об еще одном пострадавшем - участнике специальной военной операции, который был в этот момент в ночном клубе вместе с женой. Согласно информации из соцсетей, инцидент произошел в ночном клубе в новогоднюю ночь. На участника СВО, который прибыл в отпуск и посетил с женой клуб, после праздничного застолья набросилась группа молодых людей. Конфликт начался после того, как один из гостей клуба позвал мужчину на улицу "поговорить". Завязалась драка, во время которой пострадал не только боец, но и его жена. Женщина вышла из клуба следом за супругом, получила удар ногой по лицу, после чего потеряла сознание.

В ситуацию вмешался глава СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, что это не первый подобный случай.

В Челябинске мигранты в новогоднюю ночь напали на демобилизованных участников СВО и их жен, которые ждали такси. Нападавшие оскорбляли местных жителей, заявляя "я **** все твое святое", а также пустили в ход предмет, похожий на биту, и перцовый баллончик. Впоследствии под арест отправили только одного зачинщика потасовки, еще двоих отпустили под домашний арест.

В Санкт-Петербурге жители Абхазии напали на участника СВО из-за сделанного им замечания о парковке на тротуаре. При этом, потерпевший имел ранение, полученное в ходе спецоперации: у ветерана по локоть нет руки. Тот факт, что пострадавший мужчина не мог за себя постоять, нападавших не остановил. Избив мужчину, злоумышленники уехали.

В Ульяновске мужчина напал на участника специальной военной операции, причиной конфликта послужило замечание, высказанное им паре, нарушающей общественный порядок в непосредственной близости к жилому дому. После инцидента супруга пострадавшего сообщила об угрозах жизни и здоровью, поступающих в адрес всех членов ее семьи.

Теги: СВО, Бастрыкин, боец, Радужный, нападение, ночной клуб


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.01.2024 15:45 Мск Бастрыкин вмешался в ситуацию с нападением на бойца СВО в Радужном

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