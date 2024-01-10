10 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Полицейского, прокомментировавшего избиение сироты в Нижнем Тагиле, наказали выговором

Полковника полиции Тараса Булгакова, прокомментировавшего инцидент с избиением двумя мигрантами-школьниками 11-летней девочки, наказали за циничное высказывание. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

По его словам, по итогам служебной проверки был подписан приказ, согласно которому полковника привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Горелых отметил, что человек в погонах, независимо от того, в каком подразделении он работает, может осуществлять свою деятельность только в рамках установленных внутренних правил. За их нарушение наступает правовая ответственность.

"Служащий силовых структур не может уподобляться так называемым диванным блогерам, отдельные представители которых с легкостью могут пальцем одной руки в собственном носу охотиться за козявками, а пальцем другой руки печатать размышления в интернете на темы, в которых разбираются как слон в посудной лавке. Для взаимодействия с медиа и для подготовки комментариев в соцсетях в системе МВД есть специальные сотрудники, в чьих должностных обязанностях такой функционал официально прописан", — добавил Валерий Горелых.

Девочка-сирота, избитая в Нижнем Тагиле Рашадом и Камалом(2024)|Фото: t.me/incident_tagil

Напомним, перед Новым годом, 29 декабря, ученики 5 класса Рашад и Камал избили ногами 11-летнюю девочку-сироту, а их мама снимала избиения на видео. Пострадавшая оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Известно, что пятиклассников выгнали из прошлой школы за драки, однако переход в новую ситуацию не поменял.

В одной из социальных сетей под постом с новостью полковник Булгаков написал: "Раздули из ничего чего". В конце он поставил смайлик facepalm (рука, закрывающая лицо). Его сразу же пристыдили за равнодушие, но не обошлось и без критики самого Валерия Горелых. Он сам, комментируя инцидент, не преминул отметить, что избитая девочка из неблагополучной семьи, ее опекает бабушка, а отец ранее трижды судим, мать лишена родительских прав и отбывает наказание в женской колонии Нижнего Тагила. По словам журналиста Марины Ахмедовой, столь личная информация про девочку была излишней и никак не относилась к делу.

Теги: блогер, комментарий, полицейский, избиение, ребенок, мигрант, Нижний Тагил


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