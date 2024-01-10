10 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Власти разработали законопроект о мгновенной блокировке противоправного контента

Генпрокуратура, Минцифры и Роскомнадзор разработали законопроект об оперативной блокировке противоправного контента в интернете с применением специализированной информационной системы. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на ответ Генпрокуратуры.

Там отметили, что законопроект направлен на совершенствование ограничения доступа к фишинговым ресурсам, выявляемым Минцифры. Также идет постоянный мониторинг сети на предмет запрещенной информации.

В Минцифры же сообщили, что планируется усовершенствовать уже запущенную систему обнаружения мошеннических сайтов "Антифишинг". С Генпрокуратурой обсуждается вопрос блокировки фишинговых сайтов, то есть мошеннических ресурсов, замаскированных под официальные порталы компаний или госорганов. Актуальность проблемы в том, что сейчас с момента обнаружения такого сайта до его блокировки по решению суда может пройти несколько месяцев, что почти сводит на нет весь смысл блокировки: пока заблокируют сайт, у него появляются копии.

Сайты, которые маскируются под официальные ресурсы, могут выкачивать из граждан их персональные данные, продавать несуществующие услуги и совершать другие мошеннические действия. У Минцифры есть специальная страница, куда можно сообщить о подозрении на фишинг. Если информация подтвердится, то сайт заблокируют.

Зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин считает, что с появлением сервисов генеративного контента процесс создания любых материалов еще больше упростился и Роскомнадзору нужно внедрять механизмы более оперативного реагирования. Но для этого нужно изменить законы.

Когда законопроект будет внесен в Госдуму, неизвестно.

Теги: блокировка, контент, интернет


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