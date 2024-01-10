В России появятся пять дивизий и одна бригада морской пехоты

Главнокомандующий военно-морского флота РФ Николай Евменов сообщил о том, что в России появятся новые подразделения морской пехоты.

"В целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии – в бригаду", - сказал Евменов в интервью "Красной звезде".

Боевая подготовка сил и войск Военно-Морского Флота в 2023 г. проводилась в условиях привлечения части сил и войск флотов к специальной военной операции.