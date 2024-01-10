Работу главного ледового городка Екатеринбурга продлили из-за морозов

Главный ледовый городок Екатеринбурга на Площади 1905 года продолжит работать до 21 января. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, продлить срок работы позволила устойчивая холодная погода. Благодаря морозам ледяные скульптуры и сооружения остаются прочными и безопасными. Завершится работа городка традиционным двухдневным фестивалем "Ледовый штурм", который пройдет 20 и 21 января.

В новогодние каникулы ледовый городок на Площади 1905 года посетили более 26 тысяч жителей и гостей уральской столицы. А в народных гуляниях в новогоднюю ночь на главной площади Екатеринбурга приняли участие более 6 тысяч человек.

Напомним, изначально планировалось, что ледовый городок будет работать с 29 декабря 2023 по 14 января 2024 года.