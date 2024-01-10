Эквадор захватила мафия

В Эквадоре продолжается бунт преступных группировок, начавшийся с массовых побегов главарей банд из тюрем с захватом заложников.

Президент страны Даниэль Нобоа распорядился ввести в столицу Эквадора – город Кито – военную технику.

Накануне Нобоа издал объявил о введении режима "внутреннего вооруженного конфликта". Силовики пытаются ликвидировать более 20 преступных группировок, которые устроили беспорядки в крупнейших городах страны.

В Эквадоре введен комендантский час, ограничены гражданские свободы.

Между тем, бандиты захватили телеканал в Гуаякиле, в других городах закрываются магазины, эвакуируются учебные заведения.

По данным российского посольства в Эквадоре, среди пострадавших и захваченных заложников граждан РФ нет.

Эквадор находится на северо-западе Южной Америки, граничит с Перу и Колумбией. Население – около 18 млн человек.