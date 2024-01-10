Заболевшие в поезде "Москва - Чита" мать и двое детей находятся в стабильном состоянии

Мама семимесячной девочки, умершей в поезде сообщением "Москва - Чита", а также двое других ее детей, находятся в стабильном состоянии. Им оказывают медицинскую помощь в одной из клиник Перми, сообщили Накануне.RU в минздраве Пермского края.

Ранее сообщалось, что женщина с тремя детьми возвращалась из Москвы в Омск. Во время поездки детям и маме стало плохо — у них поднялась температура. На станции "Кунгур" в Пермском крае к поезду вызвали медиков. К тому моменту младшая девочка уже потеряла сознание. Врачи пытались спасти ребенка, но девочка умерла.

У мамы с двумя детьми были те же признаки ОРВИ, однако их состояние было легче. Их госпитализировали.

По прибытию поезда на станцию Екатеринбург-Пассажирский сотрудниками Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, медицинскими работниками ЧУЗ Клиническая больница РЖД-медицина г. Екатеринбурга и министерства здравоохранения Свердловской области проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия и санитарная обработка вагона.

У пассажиров поезда взяты экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний.

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей.

Напомним, в конце декабря 12-летняя девочка скончалась в поезде Тюмень – Адлер, причиной смерти стал грипп А.