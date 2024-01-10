Прокуратура потребовала пересчитать жителям свердловского Ключевска плату за отопление

Прокуратура организовала проверку после массового отключение отопления в многоквартирных домах свердловского поселка Ключевск. Вечером 8 января там произошла коммунальная авария, для устранения которой пришлось временно перекрыть теплоснабжение.

Напомним, что аварийное отключение электроснабжения привело к остановке котельной. Аварийные бригады МРСК и УЭС восстановили электроснабжение еще в 17.28 того же дня, однако при запуске котельной произошло падение давления на обратном трубопроводе, из-за чего оборудование перешло на аварийный режим, а после на ручное управление.

Рабочие долго пытались понять, где произошел прорыв теплотрассы, а после обнаружения перекрыли аварийный участок трубопровода. Из-за этого сразу несколько многоквартирных домов поселка остались без отопления, а жителей пришлось переселить в детский загородный лагерь "Зарница".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, еще вчера на место выезжал прокурор Березовского городского округа, где совместно с участниками оперативного штаба обследовал предполагаемое место утечки. Ведомство направило представление главе Березовского Евгению Писцову и руководителю БМУП "Березовские тепловые сети" с требованием устранить все нарушения и произвести местным жителям перерасчет платы за отопление.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ресурсоснабжающей организации по организации бесперебойного обеспечения граждан коммунальными ресурсами. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав граждан", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что Ключевск не единственный населенный пункт, которому коммунальные системы устроили бойкот. 8 января в Екатеринбурге произошла коммунальная авария на Южной котельной, из-за чего жители более 230 многоквартирных домов на Вторчермете замерзали ночью. Похожая ситуация произошла и вчера в Нижнем Тагиле на Вагонке - повторилась декабрьская ситуация, из-за чего 15 тыс. жителей остались без отопления.

Стоит напомнить, что с масштабными отключениями теплоснабжения в новогодние праздники столкнулись и города Подмосковья. Люди замерзали в Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках, Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. После этого губернатор Подмосковья обратился за помощью к президенту Владимиру Путину, который в результате и вовсе решил национализировать Климовский специализированный патронный завод, в котельной которого в каникулы произошла авария.

Будет ли и губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев, кандидатуру которого лично несколько лет подряд поддерживал президент, просить помощь у главы государства - неизвестно. Однако с ситуацией, когда за три дня коммунальные аварии происходят сразу в трех городах региона, определенно что-то нужно делать.