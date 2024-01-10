Оставшиеся без отопления жители Электростали разожгли костер на улице

Жители подмосковного города Электросталь разожгли костер на улице, чтобы согреться и обратить внимание властей на проблему, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, люди, проживающие в восточной части города, жалуются, что в домах с середины декабря нет отопления. По их словам, температура в квартирах не превышает 10-18 градусов.

Местные жители пытаются бороться с холодом при помощи электроприборов, однако в некоторых домах на окнах продолжает образовываться лед.

Напомним, Электросталь — не единственный подмосковный город, где люди остались без отопления. Ранее в сеть попали видеокадры, снятые на встрече губернатора Подмосковья с жителями Климовска, где в разгар каникул (и крепких морозов) люди остались без тепла из-за коммунальной аварии.Участники встречи поинтересовались, где Воробьев был все три дня, почему его не видели в Климовске.