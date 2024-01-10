Вылетавшая в Сургут женщина устроила дебош в аэропорту Екатеринбурга

В аэропорту Кольцово задержали 46-летнюю жительницу Екатеринбурга. При посадке в самолет до ХМАО женщина устроила дебош.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, все случилось вчера около 21 часа. Транспортным полицейским поступил сигнал, что на борт самолета, вылетающего в Сургут, срочно требуется наряд. Причиной стало поведение одного из пассажиров – женщины, которая выражалась грубой нецензурной бранью. На замечания бортпроводников она никак не реагировала.

У дебоширки имелись признаки алкогольного опьянения. В итоге ей было отказано в полете на борту воздушного судна.

Транспортные полицейские доставили женщину в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово. Там на нее составили административный материал за нарушение общественного порядка. Проходить освидетельствование на опьянение она отказалась.

Теперь екатеринбурженка заплатит штраф за свое поведение.