Западная техника ВСУ вязнет в снегу

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что западная военная техника ВСУ вязнет в снежных заносах на ряде участков в зоне специальной военной операции.

Речь при этом идет как о колесной, так и о гусеничной технике, сообщил РИА Новости Марочко.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя поставки Украине вооружений странами Запада, сообщил, что "халява скоро может закончиться". Сегодня Украина почти ничего не производит, отметил глава государства в ходе пресс-конференции и прямой линии.

"Все привозят, извините за моветон, на халяву. Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему, так и заканчивается помаленьку", - сказал он.

Путин отметил, что Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но западная техника в зоне СВО уничтожается российскими войсками.

"Российские войска уничтожили уже 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин с начала "контрнаступления" Киева", - подчеркнул Путин.