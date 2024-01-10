Житель Краснотурьинска откусил ухо знакомому во время драки

В Краснотурьинске местный житель вступил в пьяную драку со знакомым и откусил ему ухо. Теперь пострадавшему требуется дорогостоящая операция.

Инцидент произошел еще 30 декабря. По словам жены пострадавшего Елены, Дмитрий вместе с ее подругой отправились забирать ребенка подруги у отца. В подъезде, при подъеме по лестнице, мужчина протянул руку, чтобы пожать знакомому, однако тот неожиданно напал и устроил драку.

"Ему прилетело бутылкой из толстого стекла, пробили голову и откусили ухо", — передает слова Елены паблик "Инцидент Нижний Тагил"

В Новый 2024 год семейная чета входила с пониманием, что теперь им необходимо где-то достать 600 тыс. рублей для проведения двух необходимых операций. Без них отец двух маленьких детей может навсегда лишиться слуха. У нападавшего такой суммы тоже нет, потому Елена организовала сбор средств.

В полиции сообщают, что конфликт был урегулирован самими участниками драки, а нападавший признал свою вину и раскаялся в содеянном. Несмотря на это, Елена намерена обратиться в суд. Это, как сообщает паблик, станет не первым судебным разбирательством нападавшего - ранее он уже был судим за причинение легкого вреда здоровью.