Опрос: 49% свердловчан сменили работу в 2023 году

Почти половина жителей Свердловской области поменяла работу в 2023 году. К такому выводу пришли в службе исследований hh.ru, проведя опрос среди соискателей из региона.

Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), хотя бы один раз сменить место работы в прошлом году успели 49% свердловчан, а 51% весь год трудились в одной компании. Наиболее склонными к смене места работы оказались представители сфер "Безопасность" (56%), "Наука, образование" (52%) и "Управление персоналом" (51%). А наименьшую активность в этом плане проявили медики (27%) и юристы (33%).

Однозначно довольны переменами оказались 24% из тех, кто сменил компанию. Еще 32% свердловчан посчитали, что их новая работа хуже старой. А 5% опрошенных не заметили никакой разницы.

Ранее другой опрос показал, что в Свердловской области остро не хватает дворников и врачей.