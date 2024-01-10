Текслер поручил докупить снегоуборочную технику и создать дополнительный снежный полигон в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отчитал руководство муниципалитетов и коммунальные службы за плохую уборку снега. Глава региона собрал совещание по вопросу ликвидации последствий снегопадов, которые в областной столице усугубились мусорным коллапсом.

Снегопады идут на Южном Урале с конца прошлого года. Только 26 декабря за один день в Челябинске и соседних муниципалитетах выпало от полутора до двухмесячных норм снега. Далее снегопады шли волнами, в целом за последнюю неделю декабря только в Челябинске выпало 250% месячной нормы. За восемь дней января выпало еще 120% месячной нормы. Высота снежного покрова в Челябинске уже превысила 50 см, что является рекордным показателем за многие годы.

Такая ситуация привела к транспортному коллапсу в первый рабочий день 2024 года – вечером в городе зафиксированы пробки в 10 баллов, к тому же, нечищенные дороги во дворах и оставленные там автомобили осложнили ситуацию с вывозом мусора в новогодние праздники. И все это несмотря на то, что в области подрядные организации вывели максимальное число снегоуборочной техники, работа проводилась круглосуточно, часто в экстремальных режимах. Главы муниципалитетов, наиболее затронутых снегопадами, организовали оперштабы, несмотря на праздники, постоянно находились на рабочих местах.

Но Алексей Текслер считает, что все-таки мобилизации всех служб было не достаточно.

"Подрядные организации, управляющие компании, регоператор по вывозу ТКО к такому объему снега оказались не готовы. Нужно разобрать все обстоятельства, все нюансы и не допускать повторения ситуации, выстроить четкую систему взаимодействия в любых погодных условиях между службами. Муниципалитетам и ГЖИ области – координировать эту работу", – подчеркнул губернатор.

Глава Челябинска Наталья Котова рассказала, что УК города уже сейчас "ставят на карандаш".

"Продолжается работа по составлению актов в отношении управляющих компаний, не исполняющих свои обязательства, а также фиксация нарушений по блокировке транспортом подъездов к контейнерным площадкам", – сказала она.

А министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев отметил, что в регионе вводят, можно сказать, креативные решения, соответствующие ситуации. Так, в настоящее время, если экипаж мусоровоза сталкивается с контейнерной площадкой, на которой из-за скопления мусора, завалов снега или помех в виде припаркованных машин отсутствует свободный доступ к бакам, то сотрудники компании-перевозчика фиксируют проблему на фото для дальнейшей отработки проблемы и оперативно двигаются к следующей точке по маршруту.

Работа муниципалитетов и коммунальных служб над ошибками будет проводиться по ряду направлений, которые во время совещания задал Алексей Текслер.

Снегопад выявил проблему нехватки у подрядных организаций, отвечающих за содержание и уборку дорог, тяжелой снегоуборочной техники: мощных шнекороторных, грейдеров, лаповых снегоуборочных машин. Поэтому губернатор поручил обеспечить приобретение дополнительной дорожной техники, а также рассмотреть возможность создания резервной группировки машин. Текслер поддержал предложение об организации в Челябинске дополнительного полигона для складирования снега.

Предстоит составить рейтинг управляющих организаций по ликвидации последствий снегопадов и рассмотреть предложения по смене недобросовестных УК в случае жалоб жителей.

Что касается проблемы с вывозом мусора, то губернатор поддержал предложение по закупке дополнительных мусорных контейнеров, которые размещаются на площадках накопления ТКО, а также увеличению парка мусоровозной техники.

Также будет разработан цифровой сервис, который позволит в режиме реального времени отслеживать перемещение мусоровозов и координировать усилия служб по уборке контейнерных площадок.

"Понятно, что уже довольно давно за такой короткий промежуток времени не выпадало столько снега. Старожилы не могут вспомнить таких снегопадов. Тем не менее, если бы на улицы сразу выходила тяжелая техника и обеспечивала качественную уборку и проезд, мы не получили такого количества проблем, с которыми столкнулись, а это не только проезд автомобилей, но и бесперебойная работа общественного транспорта, мусоровозов и других служб", – отметил глава региона.



