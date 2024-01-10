10 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Российский аналог "Википедии" запустят 15 января

15 января запустят в полномасштабной версии российский аналог "Википедии".

В настоящее время завершено бета-тестирование ресурса. Самыми читаемыми статьями во время тестирования "Рувики" стали список умерших в 2023 году, эскалация арабо-израильского конфликта, военные действия на Украине, международная выставка-форум "Россия".

15 января ресурс запустят в полномасштабном варианте с технологическими изменениями, среди которых персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, обновленный личный кабинет пользователя, видео и подкасты.

Площадка объединяет экспертов и обычных пользователей: любой может стать автором "Рувики", но только профессионалы выступают гарантами верификации. Общий объем материалов на русском языке в энциклопедии на сегодняшний день составляет 1 940 683 статьи, сообщают "Известия".

В ноябре 2019 года президент Владимир Путин высказался за создание аналога американской "Википедии", которая не искажала бы информацию. Роскомнадзор заявил, что "Википедия" продвигает "исключительно антироссийскую интерпретацию событий".

Теги: Википедия, Рувики


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