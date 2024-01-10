10 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Хакеры в начале января выложили 5 терабайт данных россиян

Хакеры с 1 по 9 января выложили в открытый доступ 116,5 млн записей с данными россиян.

Их общий объем составляет 5 терабайт. Как заявил руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura Александр Вураско, показатель по утекшей информации на 10% больше того же периода 2023 года.

По количеству опубликованных данных первое место занял финансовый сектор (115,2 млн строк). Также от утечек серьезно пострадали отрасли телекома, ритейла, госсектора, услуг и IT, сообщает ТАСС.

Ранее Вураско заявил, что в России ежедневно происходит в среднем одна утечка данных, а всего с начала года в открытый доступ попали данные 385 российских организаций.

Теги: хакеры, персональные данные


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