10 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

ТВ-рейтинг новогоднего обращения Путина побил пятилетний рекорд

Трансляция новогоднего обращения главы государства Владимира Путина в последний день 2023 года собрала у экранов 46,6% россиян старше четырех лет.

Его показывали 27 телеканалов, следует из данных исследовательской компании Mediascope. При расчетах учитывался домашний и дачный просмотр.

Показатель стал рекордным за последние пять лет. В 2019 году ТВ-рейтинг новогоднего обращения президента составил 44%. Больше всего зрителей смотрело трансляцию на "Первом канале". На втором месте – "Россия 1". Замыкает тройку ТНТ. Далее идут НТВ и СТС. При этом лидером по телесмотрению за полные сутки 31 декабря 2023 года оказался телеканал "Россия 1".

Как сообщил политолог Александр Немцев, интерес к новогоднему обращению вырос, поскольку гражданам важно знать мысли Путина перед выборами.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что в обращении россияне ожидали не только услышать от президента традиционное поздравление и оценку ситуации в стране, но и получить от него подтверждение, что все текущие проблемы возможно преодолеть, сообщают "Ведомости".

Теги: Путин, президент, новогоднее обращение, ТВ


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