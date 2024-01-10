В магазинах могут появиться социальные полки с бесплатными продуктами

В России торговые сети и продуктовые магазины предложено обязать создавать полки с продуктами, у которых истекает срок годности.

Это необходимо для того, чтобы ими могли бесплатно воспользоваться пожилые граждане и социально незащищенные категории россиян на основании подтверждающих статус документов. Соответствующий документ внесут в Госдуму 10 января. Инициатива принадлежит депутатам фракции "Справедливая Россия — За правду".

Как следует из пояснительной записке к законопроекту, сегодня в стране сохраняется проблема нерационального использования излишков продукции. По информации Росстата, наибольший объем пищевых отходов приходится на товары первой необходимости: зерновые продукты, молочные продукты и овощи, а больше трети всех продуктов в РФ превращаются в отходы.

По словам законодателей, которые ссылаются на исследование НИУ ВШЭ, ежегодно объем пищевых отходов в стране составляет 17 млн т, а стоимость этих продуктов оценивается в 1,6 трлн руб. По данным Росстата, по итогам 2022 года в стране за чертой бедности находилось 14,3 млн человек.

При этом 60,4% россиян отдают за продукты около половины своего ежемесячного дохода, почти весь заработок уходит на питание у 16%. Отмечается, что если бы все выбрасываемые продукты направлялись гражданам, это позволило бы прокормить около 30 млн человек, сообщают "Известия".