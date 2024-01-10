Сотрудники УИК будут совершать поквартирные обходы избирателей в преддверии выборов президента РФ

В преддверии выборов президента России, которые состоятся 15–17 марта, сотрудники участковых избирательных комиссий будут совершать поквартирные обходы избирателей.

Они будут информировать о голосовании. Работа начнется с 17 февраля и продлится около трех недель. Ходить по домам сотрудники УИК за неделю до начала голосования. Проект называется "ИнформУИК", для его реализации разработано мобильное приложение. Главная цель информирования - повышение явки на участки. В пилотном режиме развитие адресного информирования опробовали в сентябре прошлого года. Тогда в обходе было задействовано около 40 тыс. членов УИКов, которые обошли 6,5 млн домовладений и провели около 5 млн бесед с избирателями.

В этот раз планируется провести кампанию в 88 регионах из 89, задействовать более 360 тыс. сотрудников УИКов, которых будет координировать 8,5 тыс. человек. Координаторы прошли обучение, 15 января начнется обучение сотрудников УИКов. Если член УИК не застал избирателя дома, ему придется прийти снова.

Мобильное приложение для сотрудников избиркомов будет содержать данные об адресах обхода, алгоритм работы и вопросы анкеты. По завершении информирования данные будут отправляться на сервер.

Фиксированная сумма оплаты работы будет составлять 9 тыс. руб. на сотрудника. Координатор будет получать 10 тыс. руб. Доплата может осуществляться за активную работу. Предполагается, что 40% будет выплачиваться авансом, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что регионам выделят дополнительные деньги из бюджета на кабины для голосования и лупы