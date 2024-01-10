Госдума начала обновление автопарка отечественными автомобилями

В Госдуму поступили 33 автомобиля Lada Vesta, на которые должны будут пересесть с 2024 года парламентарии.

Этими машинами смогут пользоваться рядовые депутаты Думы, при этом они не будут закреплены за конкретными законодателями. Ранее автомобилями, которые перевозили рядовых депутатов, были Ford Mondeo и Hyundai. В текущем году уже может начаться замена машин, закрепленных за руководством палаты. Вице-спикеры Госдумы и руководители фракций будут ездить на Aurus. Эта машина закреплена за председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Главам комитетов могут предоставить новую модель Lada, скорее всего Aura. Сейчас за вице-спикерами Госдумы и руководителями фракций закреплены Genesis, а за главами комитетов – BMW и Genesis.

Как заявил один из депутатов, в думском автопарке появились Lada Vesta, но парламентарии продолжают ездить и на Ford, и на Hyundai. Самыми старыми машинами в автопарке являются Hyundai – им по 8-10 лет.

В ближайшее время ожидается поставка и автомобилей "Москвич", сообщают "Ведомости".

Напомним, Госдума с 1 января 2024 года перестанет оплачивать расходы парламентариев на бензин, если они не пересядут на машины отечественного производства или иностранные марки, рекомендованные Минпромторгом. В противном случае им придется оплачивать топливо из своего кармана.