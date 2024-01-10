10 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

За новогодние праздники кинотеатры собрали рекордные 5,8 млрд рублей

Кассовые сборы за новогодние праздники с 1 по 8 января обновили рекорд прошлого года.

В сообщении ЕАИС государственного Фонда кино говорится, что всего за восемь праздничных дней кинотеатры заработали 5,8 млрд руб., из них 5,5 млрд руб. пришлось на российские картины. Предыдущий рекорд новогодних сборов был поставлен кинотеатрами в 2023 года. Тогда из 4,5 млрд руб. 2,9 млрд заработала семейная картина "Чебурашка", ставшая в итоге самым кассовым фильмом в российском прокате с финальными сборами в 6,8 млрд руб.

Средний ценник на кинобилет в новогодние каникулы составил 392 руб., тогда как в начале января 2023 года – около 330 руб., сообщают "Ведомости".

Теги: кино, кинотеатры


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