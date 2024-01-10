Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам

Сбербанк повысил ставки по базовым жилищным программам на 1,1 п.п.

С 10 января минимальная ставка составляет 16,7% годовых, сообщает пресс-служба организации. Ставки по программам с государственной поддержкой при этом не меняются.

Минимальные ставки по базовым программам составят от 16,7% годовых, по программе "Загородная недвижимость" - от 17%, "Гараж" - от 17,2%, "Коммерческая недвижимость" - от 18,2%.

Ранее сообщалось, что Сбербанк изменит условия выдачи льготных ипотечных кредитов. С 11 января 2024 года банк продолжит выдавать ее только на покупку квартиры у аккредитованных им застройщиков, которые будут субсидировать кредиты.