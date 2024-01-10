10 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам

Сбербанк повысил ставки по базовым жилищным программам на 1,1 п.п.

С 10 января минимальная ставка составляет 16,7% годовых, сообщает пресс-служба организации. Ставки по программам с государственной поддержкой при этом не меняются.

Минимальные ставки по базовым программам составят от 16,7% годовых, по программе "Загородная недвижимость" - от 17%, "Гараж" - от 17,2%, "Коммерческая недвижимость" - от 18,2%.

Ранее сообщалось, что Сбербанк изменит условия выдачи льготных ипотечных кредитов. С 11 января 2024 года банк продолжит выдавать ее только на покупку квартиры у аккредитованных им застройщиков, которые будут субсидировать кредиты.

Теги: Сбербанк, ипотека, жилье, недвижимость


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Ранее 25.12.2023 02:02 Мск АКРА: 2023 год станет рекордным по выдаче ипотеки

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