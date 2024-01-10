Два арестованных полковника ФСБ признали вину по делу о взятке от настоятеля храма в Москве

Военное следствие предъявило обвинение двум арестованным полковникам ФСБ России Евгению Лобанову и Денису Карманову.

Они обвиняются в получении взятки в сумме около 20 млн руб. от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке в Москве. Офицеры признали свою вину, но не согласились с квалификацией вменяемого им следствием преступления. Фигуранты настаивают, что их действия стоит квалифицировать как мошенничество.

С марта по октябрь 2023 года Карманов и Лобанов получили от настоятеля римско-католического храма деньги, пообещав взяткодателю принятие решения в его пользу в арбитражном суде. Полковники находятся под стражей в московском СИЗО, а срок следствия по их делу установлен до середины марта 2024 года.

Защита обвиняемых настаивает, что офицеры не имели никакой возможности повлиять на суды, поэтому их действия стоит квалифицировать как мошенничество, сообщает ТАСС.