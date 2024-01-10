СМИ: Росстат предложил три варианта прогноза численности населения РФ

Росстат предложил три варианта демографического прогноза в России к 2046 году.

Согласно оптимистической версии расчетов, население страны увеличится до 150,87 млн человек.

Согласно негативному сценарию, показатель уменьшится до 130,59 млн. Расчеты велись с учетом результатов Всероссийской переписи населения в октябре-ноябре 2021 года, без учета населения, проживающего в четырех новых регионах России. В исследовании Росстата представлено три варианта прогноза – базовый, консервативный и высокий оптимистичный.

По оценкам ведомства, к 1 января 2023 года в стране проживало 146,45 млн человек. К началу 2046 года при базовом сценарии в России будет проживать 138,77 млн человек, при низком – 130,59 млн, при высоком – 150,87 млн. Ожидаемая продолжительность жизни к началу 2046 года при консервативном варианте составит 77,1 года, а при оптимистичном – 84,5 года.

Низкий вариант демографического прогноза предполагает сокращение населения на всем прогнозном периоде примерно на 600 тыс. – 750 тыс. человек в год, в том числе естественная убыль прогнозируется в интервале 750 тыс. – 900 тыс. человек в год. Миграционный прирост может составить 150 тыс. человек в год, сообщают "Ведомости".

Напомним, российское правительство ожидается, что абсолютное число родившихся в 2024 году снизится в 2024 году на 5,8%, но уже в 2026-м снижение замедлится до 0,9%. Этот прогноз содержится в материалах к проекту бюджета Социального фонда России.