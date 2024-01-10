СМИ: Росстат предложил три варианта прогноза численности населения РФ

10 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: Росстат предложил три варианта прогноза численности населения РФ

Росстат предложил три варианта демографического прогноза в России к 2046 году.

Согласно оптимистической версии расчетов, население страны увеличится до 150,87 млн человек.

Согласно негативному сценарию, показатель уменьшится до 130,59 млн. Расчеты велись с учетом результатов Всероссийской переписи населения в октябре-ноябре 2021 года, без учета населения, проживающего в четырех новых регионах России. В исследовании Росстата представлено три варианта прогноза – базовый, консервативный и высокий оптимистичный.

По оценкам ведомства, к 1 января 2023 года в стране проживало 146,45 млн человек. К началу 2046 года при базовом сценарии в России будет проживать 138,77 млн человек, при низком – 130,59 млн, при высоком – 150,87 млн. Ожидаемая продолжительность жизни к началу 2046 года при консервативном варианте составит 77,1 года, а при оптимистичном – 84,5 года.

Низкий вариант демографического прогноза предполагает сокращение населения на всем прогнозном периоде примерно на 600 тыс. – 750 тыс. человек в год, в том числе естественная убыль прогнозируется в интервале 750 тыс. – 900 тыс. человек в год. Миграционный прирост может составить 150 тыс. человек в год, сообщают "Ведомости".

Напомним, российское правительство ожидается, что абсолютное число родившихся в 2024 году снизится в 2024 году на 5,8%, но уже в 2026-м снижение замедлится до 0,9%. Этот прогноз содержится в материалах к проекту бюджета Социального фонда России.

Теги: Росстат, демография


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.10.2023 09:54 Мск Число родившихся россиян в 2024 году будет минимальным с начала 90-х

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети