02 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

Задержаны трое мигрантов, оскорбивших и побивших участников СВО в Челябинске. Один из нападавших - ребенок

Задержаны трое фигурантов, подозреваемых в совершении хулиганских действий в отношении участников специальной военной операции, сообщает СК России.

Ранее сообщалось, что в ночь на первое января группа мигрантов оскорбляла демобилизованных участников СВО и их жен, а один из иностранцев даже побил своего оппонента каким-то предметом.

Личности нападавших установлены, в их числе один несовершеннолетний. Задержание проводилось с участием оперативных служб и выламыванием дверей. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Теги: мигранты, конфликт, участники сво


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Ранее 01.01.2024 18:30 Мск В Челябинске мигранты оскорбляли и побили демобилизованных участников СВО

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