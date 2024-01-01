Задержаны трое мигрантов, оскорбивших и побивших участников СВО в Челябинске. Один из нападавших - ребенок

Задержаны трое фигурантов, подозреваемых в совершении хулиганских действий в отношении участников специальной военной операции, сообщает СК России.

Ранее сообщалось, что в ночь на первое января группа мигрантов оскорбляла демобилизованных участников СВО и их жен, а один из иностранцев даже побил своего оппонента каким-то предметом.

Личности нападавших установлены, в их числе один несовершеннолетний. Задержание проводилось с участием оперативных служб и выламыванием дверей. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.