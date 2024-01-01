Скончалась девочка, пострадавшая при атаке на Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что скончалась 4-летняя девочка, пострадавшая при атаке ВСУ на Белгород. Число погибших достигло 25, пятеро из них дети.

"Сегодня в детской областной больнице умерла девочка 4 лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов. Её санэвакуация была невозможна из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения. За жизнь маленькой пациентки боролись до последнего группы федеральных и региональных медиков", - рассказал Гладков. Он принес соболезнования родным и близким девочки

Общее количество пострадавших, по данным Гладкова, увеличилось до 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 - федерального.

Напомним, 30 декабря ВСУ нанесен удар по центру Белгорода. Погибли 25 человека, в том числе 5 детей.

Армия России в ответ поразила центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.