В Челябинске мигранты оскорбляли и побили демобилизованных участников СВО
В Челябинске мигранты напали на демобилизованных участников СВО и их жен. По информации следственного управления по региону, в ночь на 1 января во дворе на территории Советского района группа пьяных иностранцев вступила в конфликт с местными жителями, вернувшимися с передовой.
Установлено, что мигранты вели себя агрессивно, оскорбляли местных жителей, а одного даже побили каким-то предметом.
Возбуждено дело о хулиганстве, нападавших ищут.