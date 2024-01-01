02 Января 2024
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В Челябинске мигранты оскорбляли и побили демобилизованных участников СВО

В Челябинске мигранты напали на демобилизованных участников СВО и их жен. По информации следственного управления по региону, в ночь на 1 января во дворе на территории Советского района группа пьяных иностранцев вступила в конфликт с местными жителями, вернувшимися с передовой.

Установлено, что мигранты вели себя агрессивно, оскорбляли местных жителей, а одного даже побили каким-то предметом.

Возбуждено дело о хулиганстве, нападавших ищут.

Теги: мигранты, конфликт, участники сво


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Развитие сюжета:

Ранее 01.01.2024 21:13 Мск Задержаны трое мигрантов, оскорбивших и побивших участников СВО в Челябинске. Один из нападавших - ребенок

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