В белгородских соцсетях распространяется слух о минировании города "лепестками"

В соцсетях распространяется информация о минировании улиц Белгорода "лепестками". Мэр города Валентин Демидов заявил, что данная информация является фейковой.

"В Белгороде усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях. Круглосуточно дежурят сотрудники силовых ведомств. Никаких сообщений о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступало", - рассказал глава города в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ложная информация распространяется, чтобы посеять панику. "Доверяйте только официальным источникам. По всем вопросам звоните в службу 112", - посоветовал градоначальник.

Напомним, 30 декабря ВСУ нанесен удар по центру Белгорода. Погибли 24 человека, в том числе 4 ребенка. Пострадали 131 человек, в том числе 18 детей.

Армия России в ответ поразила центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.

"Лепесток" это противопехотная мина нажимного действия советского производства. Поражение человеку при взрыве мины наносится за счёт травмирования нижней части ноги. При взрыве практически не образуется убойных осколков, за исключением металлических деталей механизма в центральной части мины.