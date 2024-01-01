В Москву пришли аномальные морозы

Росгидромет предупредил москвичей об аномальных морозах, которые ожидают их в первую неделю года. Наиболее холодными днями станут 3 и 4 января.

По данным метеорологов, первый день года в столице оказался умеренно морозным - 11-13 градусов холода с северо-западным ветром.

2 января похолодает уже до -23° в Подмосковье и -18° в столице. Отмечается, что это ниже климатической нормы на 11-13°.

К среде температура воздуха снизится до -28° в области и -25° в Москве, что ниже климатической нормы на 16-17°. Ветер изменится на северный.

4 января ожидается дл -28° в Москве и -30° в области, что ниже климатической нормы на 18-20°.

Отметим, что пиковые температуры, до которых остынет воздух, придутся на ночное время. Добавим, что опасным морозом для города Москва считается температура -30°, по области -35°.

С 5 января погода начнет исправляться. Ожидается до -26°, небольшой снег. 6 января до -25°, без осадков. К Рождеству потеплеет до -21°, пойдет снег.