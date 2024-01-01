В Таиланде катер с туристами из России врезался в скалы. Погиб ребенок

В Таиланде катер с туристами из России разбился о скалы. Погиб ребенок.

Расследованием гибели ребенка занимается Следственный комитет РФ. По данным следствия, 31 декабря 2023 года туристический катер налетел на скалы в районе острова Майтин. Среди пассажиров были граждане России, они получили различные травмы. Ребенок после кораблекрушения не выжил. Остров находится в провинции Пхукет королевства Таиланд.

Возбуждено и расследуется дело о нарушении правил безопасности, следствие ведет транспортное управление СК РФ.