Японское цунами угрожает Сахалину и Приморью

Цунами, поднятое землетрясением в Японии, угрожает российскому полуострову Сахалин.

Как сообщает местное управление МЧС, объявлена тревога. Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина. В настоящий момент система оповещения не запускалась и эвакуация населения не проводится, так как ожидаемая высота волны не более 50 см, подход волны к побережью Невельского района ожидается в 20.44 сах (12.44 мск).

Главное управление МЧС России по Сахалинской области обращается к жителям островного региона с просьбой сохранять спокойствие. Данная высота волны угрозы для жизнедеятельности населения не представляет.

Администрация Владивостока также сообщила об угрозе цунами. "Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег. Согласно информации Центра "Цунами", волна ожидается со стороны Уссурийского залива, высота волны составит 0,3 метра", - говорится в сообщении.

Администрация Находки (Приморье) также сообщила об угрозе цунами. "Ожидаемая высота волны: - в Находке 0,31 м., время прохождения 18 час. 51 мин., - во Врангеле 0,28 м., время 18 час. 42 мин., - в Ливадии 0,57 м., время 18 час. 59 мин. Производится оповещение по драгнету, сработали сирены оповещения. Опасности для населения нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в японской префектуре Исикава с разницей в четыре минуты произошли толчки магнитудой 5,7 и 7,6. Они подняли цунами, достигшее западного побережья Японии, с волнами высотой до 5 метров. Из-за толчков часть центральной Японии оказалась обесточена, остановлено движение скоростных поездов "синкансен".

На текущий момент не зафиксировано инцидентов на атомных объектах в результате землетрясений.