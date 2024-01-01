В Японии сильное землетрясение подняло мощное цунами
Сильное землетрясение произошло в Японии, оно вызвало мощное цунами.
Главное метеорологическое агентство Японии сообщило о двух толчках с разницей в четыре минуты в префектуре Исикава. Сила ударов соответствовала магнитуде 5,7 и 7,6.
Метеорологи сообщили о цунами высотой до пяти метров, волны достигли западного побережья Японии.
Из-за толчков произошла авария на электросетях - без света остались больше 35 тыс. домов в центральной части страны. Приостановлено движение скоростных поездов "синкансен".
На текущий момент не зафиксировано инцидентов на атомных объектах в результате землетрясений.