18-летний российский контрактник погиб на СВО

Подтверждена гибель 18-летнего контрактника на СВО. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на слова матери погибшего.

Погибший - уроженец Смоленской области 2005 года рождения. Он погиб еще 17 ноября в деревне Синьковка Харьковской области, Купянского района, похоронен 16 декабря в деревне Нижняя Гедеоновка.

Молодой человек окончил школу в 2023 году, после чего отправился служить по контракту. Награжден орденом Мужества посмертно.

Заключение контрактов с 18-летними юношами было одобрено Госдумой весной 2023 года. Раньше служить по контракту можно было после получения среднего или высшего профессионального образования. Поправки поддержали единогласно 394 депутата.