01 Января 2024
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Заживем! С 1 января МРОТ увеличен на 18,5% до 19 тысяч 242 рублей

Сегодня в России  на 18,5%  увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он составит 19 тысяч 242 рубля.

На 7,5% (на 1,6 тыс. рублей в месяц в среднем) вырастет страховая часть неработающих пенсионеров - перерасчет Пенсионный фон проведет в беззаявительном порядке. Индексация коснется 27 млн пенсионеров по старости. Средний размер пенсии составит 23,4 тыс. рублей.

На те же 7,5% увеличится прожиточный минимум. В 2024 году он составит 15 тыс. 453 руб., для трудоспособного населения - 16 тыс. 844 руб., для пенсионеров - 13 тыс. 290 руб., детям - 14 тыс. 989 руб.

На 1 января 2023 года МРОТ составлял 16 тыс. 242 рубля, а средний размер страховых пенсий по старости для неработающих граждан с 1 января 2023 года составлял 21 тыс. 864 рубля. Прожиточный минимум на душу населения год назад был увеличен до 14 тыс. 375 рублей. Для трудоспособного населения он составлял 15 тыс. 669 рублей, для пенсионеров - 12 тыс. 363 рубля, для детей - 13 тыс. 944 рубля, напоминает Интерфакс.

 

Теги: мрот, прожиточный минимум, пенсия, индексация


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