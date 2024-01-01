Россия возглавила БРИКС и СНГ

Россия с 1 января станет председателем БРИКС и СНГ.

Интерфакс напоминает, что с первого дня года к БРИКС присоединятся пять новых участников - Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Аргентина также должна была присоединиться в БРИКС, однако после победы на президентских выборах Хавьера Милея в Буэнос-Айресе заявили о нежелании вступать в эту организацию.

Год председательства России в БРИКС будет посвящен повышению роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивание расчетов в национальных валютах. В планах также наращивание внешнеполитической координации в формате БРИКС, прежде всего на ключевых международных площадках, укрепление взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом, отмыванием денег, международной информационной безопасности, а также возвращения активов, полученных преступным путем. В октябре в Казани пройдет саммит БРИКС.

Кроме того, Россия принимает от Киргизии пост председателя СНГ. По сообщению РИА Новости, в этой организации планы России также направлены на переход к национальным валютам во взаимных расчетах, что позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет государств. В рамках СНГ Россия продолжит работу по борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, коррупцией. Помимо этого, акцент российского председательства будет сделан на расширение культурно-гуманитарных связей, сотрудничество в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта.