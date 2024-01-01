Минздрав: Число погибших при атаке на Белгород достигло 24

01 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия В России Москва Белгородская область
Фото: Reuters/Mike Blake

Минздрав: Число погибших при атаке на Белгород достигло 24

При атаке ВСУ на Белгород погибли 24 человека. Такую информацию публикует Минздрав России.

По данным медиков, пострадали 131 человек, в том числе 18 детей. Из них 24 человека погибли, в том числе 4 ребенка.

25 пострадавших эвакуированы в федеральные центры, в больницы Белгородской области - 93 человека, в том числе 13 детей, в состоянии различной степени тяжести. Характер травм у всех пострадавших: минно-взрывные. Медицинскую помощь амбулаторно получили 15 человек.

В Москву перевезли наиболее тяжело пострадавших. Из 25 человек шестеро - дети.

В Белгороде работает сводная бригада врачей федеральных медицинских организаций, в том числе Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России, а также специалисты медицинских организаций Москвы. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров.

Напомним, 30 декабря ВСУ нанесен удар по центру Белгорода. Армия России в ответ поразила центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.

Теги: белгород, всу, атака


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.12.2023 14:42 Мск Спецборт МЧС из Белгорода прибыл в Москву
Ранее 31.12.2023 13:30 Мск Из Белгорода в Москву доставят 25 пострадавших от атаки ВСУ
Ранее 31.12.2023 12:00 Мск Минобороны России сообщило об "ответке" на атаку ВСУ на Белгород
Ранее 31.12.2023 10:45 Мск В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
Ранее 31.12.2023 09:00 Мск Выросло количество жертв обстрела Белгорода
Ранее 30.12.2023 21:45 Мск В ООН осудили атаку ВСУ на Белгород
Ранее 30.12.2023 21:22 Мск Медведев откликнулся на атаку на Белгород
Ранее 30.12.2023 21:05 Мск Москалькова потребовала осудить атаку ВСУ на Белгород
Ранее 30.12.2023 20:19 Мск Губернатор Гладков: армия России "работает на ту сторону"
Ранее 30.12.2023 19:55 Мск В Белгороде пятеро детей и 12 взрослых – в тяжелом состоянии
Ранее 30.12.2023 19:20 Мск Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за удара ВСУ по Белгороду
Ранее 30.12.2023 17:25 Мск ВСУ ударили по Белгороду, есть погибшие и раненые

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети