Минздрав: Число погибших при атаке на Белгород достигло 24

При атаке ВСУ на Белгород погибли 24 человека. Такую информацию публикует Минздрав России.

По данным медиков, пострадали 131 человек, в том числе 18 детей. Из них 24 человека погибли, в том числе 4 ребенка.

25 пострадавших эвакуированы в федеральные центры, в больницы Белгородской области - 93 человека, в том числе 13 детей, в состоянии различной степени тяжести. Характер травм у всех пострадавших: минно-взрывные. Медицинскую помощь амбулаторно получили 15 человек.

В Москву перевезли наиболее тяжело пострадавших. Из 25 человек шестеро - дети.

В Белгороде работает сводная бригада врачей федеральных медицинских организаций, в том числе Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России, а также специалисты медицинских организаций Москвы. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров.

Напомним, 30 декабря ВСУ нанесен удар по центру Белгорода. Армия России в ответ поразила центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.