09 Сентября 2023
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Фото: kremlin.ru

Путин заявил, что наземное метро Москвы продлят до Тулы и Калуги

Президент РФ Владимир Путин заявил о продлении наземного метро столицы в другие российские города, сообщает пресс-служба Кремля.

9 сентября президент и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД), а также движение по проспекту Багратиона и МЦД-4.

По словам главы государства, в обозримом будущем диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, окружающих столицу.

Путин добавил, что флагманским проектом станет и строительство высокоскоростных железнодорожных дорог: на первом этапе между столицей, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петурбургом, затем — между Москвой и другими городами.

8 сентября Путин открыл движение на трассе М-12 "Восток" на участке Москва – Арзамас (Нижегородская область). В прошлом году трасса была открыта до Владимира, к концу этого года должна дойти до Казани, а в итоговом варианте – до Екатеринбурга.

Ожидается, что новый участок позволит сильно разгрузить сеть дорог в подмосковных городах, а также соединит Муром и Владимир.

Теги: путин, наземное метро москвы


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