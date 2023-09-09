Пожар произошел в воинской части в Симферополе

В городе Симферополь произошел пожар в воинской части, сообщил советник главы региона Олег Крючков.

"Любой пожар в Симферополе украинская пропаганда стремится превратить в "перемогу". Не выйдет", - написал Крючков в Telegram-канале.

Он назвал пожар обычным бытовым возгоранием, добавив, что он уже локализован.

Telegram-канал "ЧП/Симферополь" пишет, что перед началом пожара были слышны хлопки.

Ранее в Георгиевске Ставропольского края произошел пожар на территории воинской части. По уточненным данным, пожар возник в хозяйственной постройке. Никаких работ там не проводилось, электричество было отключено. Возможная причина самовозгорания – высокая температура воздуха.