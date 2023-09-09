Эрдоган провел закрытые встречи с лидерами G20 из-за зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров G20 учесть требования России для возобновления зерновой сделки, этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, Эрдоган добивается этого на закрытых встречах с лидерами во время саммита G20 в Нью-Дели.

Анкара просит мировых лидеров оказать "содействие в страховании российского экспорта продовольствия и удобрения компанией Lloyd's of London", а также подключить Москву к системе международных платежей SWIFT.

Отметим, в декларации саммита, принятой сегодня, говорится, что лидеры G20 призывают к полному выполнению зерновой сделки, в том числе обеспечению поставок российских удобрений.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки. 17 мая 2023 г. зерновая сделка продлена на два месяца.

Утром 17 июля 2023 г. посольство РФ в Белоруссии передало украинской стороне ноту с изложением позиции Москвы по зерновой сделке. В тексте говорилось, что Москва возражает против продления зерновой сделки, ее выполнение должно быть прекращено с 18 июля. Позже первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия вернется в зерновую сделку при выполнении странами Запада семи ее требований, и озвучил их. Позже президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гостям и участникам Делового форума БРИКС, в котором назвал условие возвращения к зерновой сделке.