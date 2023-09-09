МИД РФ: Россияне не пострадали при землетрясении в Марокко

Россияне не пострадали в результате землетрясения в Марокко, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отмечается, что дипмиссия РФ в африканской стране находится в постоянном контакте с местными властями.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820. Еще 672 человека пострадали.

РИА Новости сообщает ,что из-за подземных толчков поврежден минарет известной мечети в Марракеше. Кроме того, разрушены десятки исторических домов.

Геофизический центр Марокко сообщил, что землетрясение случилось в районе Игиль в Высоком Атласе магнитудой 7,2. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,8.