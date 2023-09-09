МО: Уничтожены три катера, пытавшихся атаковать Крымский мост

Кораблями Черноморского флота в Керченском проливе были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост, сообщает Минобороны РФ.

Также в акватории Черного моря западнее Крыма самолетами Морской авиации были уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о попытках атак украинских безэкипажных катеров в Черном море. Так, 4 августа вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска.

В ходе отражения атаки безэкипажные катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы, заявляли в Минобороны.