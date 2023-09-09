Путин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам президента, избирательные процедуры выстроены удобно: и трехдневное голосование на участках, и возможность отдать голос дистанционно.

"Я прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие, тем более что избирательные процедуры в нашей стране выстроены максимально удобно", - заявил Путин.

Напомним, 8 сентября в России стартовали выборы единого дня голосования, который в ряде регионов продлится три дня, в некоторых – два, и только несколько субъектов, например, Тюменская область, сохранили традиционное голосование с одним, воскресным днем для волеизъявления. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что во второй день голосования на выборах в регионах участки открылись уже в 65 субъектах РФ.