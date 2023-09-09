Избирательные участки открылись в еще 11 регионах РФ

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что во второй день голосования на выборах в регионах участки открылись в 65 субъектах РФ.

По ее словам, вчера открылись избирательные участки в 54 регионах, а сегодня - еще в 11 регионах, в которых предусмотрено двухдневное голосование.

Напомним, 8 сентября в России стартовали выборы единого дня голосования, который в ряде регионов продлится три дня, в некоторых – два, и только несколько субъектов, например, Тюменская область, сохранили традиционное голосование с одним, воскресным днем для волеизъявления.

Наиболее высокая явка по итогам первого дня голосования зафиксирована на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Карачаево-Черкесии. Она составила 27,37%, передает "Интерфакс".