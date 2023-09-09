Пашинян готов провести экстренные обсуждения с Алиевым для деэскалации на границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность провести экстренные обсуждения с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым для деэскалации ситуации на границе.

Пашинян заявил об этом в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Ранее Минобороны Армении заявило, что в последние дни обстановка на армяно-азербайджанской границе остается напряженной из-за скопления вооруженных сил Азербайджана.

Напомним, 22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населении. Он отметил, что "вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку-Степанакерт". 31 августа в Азербайджане заявили о возможном открытии Лачинской дороги.