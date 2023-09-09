09 Сентября 2023
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Фото: Армия США, Lockheed Martin

ABC News: США, скорее всего, отправят Украине дальнобойные ракеты ATACMS

США, скорее всего, примут решение отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает телеканал ABC News.

По данным источников, в арсеналах США неожиданно обнаружили больше ракет, чем предполагалось ранее.

В Пентагоне РИА Новости заявили, что решение пока не принято. "Сегодня не будет объявления о помощи в безопасности", - сообщил представитель министерства.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в администрации президента США Джо Байдена идут "непубличные дискуссии" на тему того, поставлять ли Украине тактические баллистические ракеты ATACMS.

Теги: ATACMS, США, Украина


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