09 Сентября 2023
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Фото:Накануне.RU

В Петербурге 34 человека отравились готовой едой Greenbox

В Санкт-Петербурге зарегистрировано 34 случая кишечной инфекции среди купивших готовую еду Greenbox (АО "Грин бокс"). Об этом сообщает городское управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что готовую кулинарную продукцию "Грин Бокс" люди приобрели через сервис "Самокат".

При проверке производственных помещений компании "Грин Бокс" выявлены грубые нарушения санитарных норм. В частности, была нарушена технология приготовления блюд, не соблюдались сроки годности продуктов и условия их хранения. Деятельность компании приостановлена.

Ранее во Владимирской области Роспотребнадзор приостановил работу ряда предприятий быстрого питания из-за массовых отравлений шаурмой. 46-летнему жителю Московской области вменили отравление шаурмой жителей Владимира. По версии следствия, он поставлял в пункты общественного питания на территории Владимира вредное мясо, переработка которой осуществлялась им с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм.

Теги: Greenbox, еда, отравление


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