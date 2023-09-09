09 Сентября 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Reuters / Sertac Kayar

Мощное землетрясение в Марокко: число погибших возросло до 632

В Марокко произошло землетрясение магнитудой 7. Число погибших, по последним данным, достигло 632 человек.

Еще 329 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на ТВ.

Эпицентр землетрясения находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи. Мощные толчки произошли в провинциях и префектурах Эль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азиляль, Шишауа и Тарудант.

В районах, затронутых землетрясением, наблюдаются проблемы с электроснабжением и сотовой связью.

Напомним, в феврале этого года в Турции произошло несколько мощных землетрясений. В результате стихийных бедствий в стране погибли более 50 тысяч человек.

Ранее Эдвин Ниссен, профессор сейсмологии Викторианского университета в канадской провинции Британская Колумбия, заявил, что землетрясения в Турции входят "в пятерку или десятку" сильнейших когда-либо зарегистрированных землетрясений с эпицентром на суше.

Теги: землетрясение, марокко


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