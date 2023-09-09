СМИ: Маск общался с послом РФ в США перед отключением Starlink для ВСУ

09 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика За рубежом
Фото: Reuters/Mike Blake

СМИ: Маск общался с послом РФ в США перед отключением Starlink для ВСУ

Американский предприниматель Илон Маск, до решения не оказывать поддержки украинским властям в попытке атаки на российских флот у берегов Крыма, якобы успел переговорить с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на биографию миллиардера.

Антонов, отмечает издание, предупредил Маска об возможном "ядерном ответе" со стороны России.

После этого разговора Маск "приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink в пределах 100 километров от крымского побережья", говорится в публикации.

Ранее миллиардер Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году он ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, но фактически подтвердил, что помешал ВСУ атаковать Черноморский флот России.

Издание The New Yorker со ссылкой на чиновников из Пентагона сообщало, что миллиардер из США Илон Маск осенью 2022 года сообщил представителям американского Министерства обороны о разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

По словам одного из чиновников, при обсуждении с американскими чиновниками использования терминалов Starlink на Украине в октябре прошлого года бизнесмен упомянул о беседе с Путиным.

Теги: Илон Маск, Starlink, Анатолий Антонов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети