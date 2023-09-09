СМИ: Маск общался с послом РФ в США перед отключением Starlink для ВСУ

Американский предприниматель Илон Маск, до решения не оказывать поддержки украинским властям в попытке атаки на российских флот у берегов Крыма, якобы успел переговорить с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на биографию миллиардера.

Антонов, отмечает издание, предупредил Маска об возможном "ядерном ответе" со стороны России.

После этого разговора Маск "приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink в пределах 100 километров от крымского побережья", говорится в публикации.

Ранее миллиардер Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году он ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, но фактически подтвердил, что помешал ВСУ атаковать Черноморский флот России.

Издание The New Yorker со ссылкой на чиновников из Пентагона сообщало, что миллиардер из США Илон Маск осенью 2022 года сообщил представителям американского Министерства обороны о разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

По словам одного из чиновников, при обсуждении с американскими чиновниками использования терминалов Starlink на Украине в октябре прошлого года бизнесмен упомянул о беседе с Путиным.